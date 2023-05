Una società del Limburgo ha iniziato a produrre biogas liquefatto

L’azienda intende capitalizzare l’interesse dei settori dei trasporti e delle spedizioni tedeschi e olandesi, che sono pienamente impegnati a rendere più ecologiche le loro flotte, per questo carburante alternativo più sostenibile per i veicoli pesanti. Secondo Biogas Bree, non è ancora possibile fornire biogas liquefatto al mercato belga, a causa della mancanza di legislazione. L’autorizzazione per l’impianto è stata concessa e Biogas Bree prevede che sarà operativo nel settembre 2024. Lì, il biogas sarà prima convertito in biometano e poi liquefatto, creando biogas LNG. Anche l’anidride carbonica risultante verrà catturata e immagazzinata. Il valore dell’investimento di questo progetto è di 11 milioni di euro. “Oggi ci sono già alcuni impianti di biogas LNG in Europa, ma in Belgio siamo i primi a scommettere su questo progetto”, ha dichiarato Chris Schelfhout, uno dei direttori di Biogas Bree. “Con questo impianto riusciremo a ridurre di 13 milioni i chilometri percorsi ogni anno con combustibili fossili inquinanti. Risparmieremo così 14.300 tonnellate di emissioni di anidride carbonica”. Biogas Bree ha installato un impianto di biogas circa dieci anni fa. Gli avanzi delle aziende alimentari e il letame in eccesso vengono fermentati lì nei reattori e trasformati in biogas. “L’energia prodotta in questo modo è già utilizzata per fornire elettricità verde a circa 30.000 persone, o circa 7.500 famiglie”, ha affermato la società. Quest’ultima impiega attualmente sei persone. Preferito