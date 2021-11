Xiaomi: Android 12 raggiunge i 60 smartphone

Xiaomi è un successo in tutto il mondo. chiudi nota Dei 240 milioni di Redmi Notes venduti in tutto il mondo. E poiché l’azienda cinese vuole viziare i suoi utenti, Oggi abbiamo appreso che 60 smartphone stanno beneficiando dell’importante aggiornamento di Android 12. Ricordiamo che lo scorso agosto Xiaomi ha annunciato 70 modelli compatibili: l’elenco sembra essere stato rivisto al ribasso. Coinvolti anche i telefoni di POCO. Si noti che l’elenco di seguito non è ufficiale ma è stato divulgato da un account dedicato della società. Questi sono gli smartphone testati internamente da Xiaomi, quindi il numero è destinato ad aumentare.

Elenco dei dispositivi che riceveranno Android 12, test interno Android 12 per Redmi Note 10 JE (iris), Redmi Note 11 Pro / Pro + (pissarro), Xiaomi 11T (agata), Xiaomi 11 Lite NE (lisa), Xiaomi CIVI ( mona) Redmi Note 10S (Rosemary) lanciato, questo elenco è stato aggiornato il 2 novembre 2021 pic.twitter.com/yf7upOV8KU – Xiaomi | Notizie Xiaomi e MIUI (xiaomiui) 2 novembre 2021

L’elenco svelato include venti dispositivi che sfruttano la closed beta. Ce ne sono tre dozzine in un beta test interno come dettagliato in questa tabella. Le gamme Mi 11 e Redmi K40 hanno già iniziato a ricevere Android 12 (immaginiamo Xiaomi 12, perdita rilevata, ne trarrà vantaggio anche al rilascio). Non sorprende che alcuni smartphone vadano lontano: le gamme Mi 9, il Redmi K20, il Redmi 9 o anche i vecchi modelli POCO. Sembra che xiaomi Preferisco concentrarmi, per ora, sulla guida. Questa decisione non è sorprendente, sono smartphone popolari e molti utenti vogliono godersi rapidamente Android 12.