Xbox sta parlando con i partner dei negozi di telefonia mobile per competere con Apple e Google

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha detto che Xbox sta parlando con dei partner per creare un negozio mobile, per competere direttamente con Apple e Google. Di seguito è riportato un estratto delle dichiarazioni che Spencer ha condiviso durante una nuova intervista condotta a San Paolo alla CCXP Comics and Entertainment Conference:

“Questa è una parte importante della nostra strategia e qualcosa su cui stiamo lavorando attivamente oggi, non solo noi stessi, ma anche discutendo con altri partner che vogliono avere più opzioni su come monetizzare attraverso gli smartphone. Al momento, non posso condividere le date Specifico quando aprirà il nostro negozio, ma penso che non succederà per molti anni, penso che succederà presto, aggiungo che abbiamo parlato in passato di scelta, e oggi sul cellulare non si parla Abbiamo una scelta: per assicurarci che Xbox non sia rilevante solo oggi, ma per tutti i prossimi 10 o 20 anni, dovremo essere presenti e rilevanti su molti schermi.

Pertanto, il leader di Microsoft non ha voluto fornire una data precisa per il lancio del suo negozio digitale, in quanto sono già stati pubblicati online alcuni report secondo i quali il lancio è previsto per il prossimo anno, il 2024. Ricordiamo che questo obiettivo di Microsoft potrebbe finalmente arrivare. a buon fine dato che la società ha recentemente concluso il processo di acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard, un editore con un’enorme quantità di proprietà intellettuale di grande successo tra cui possiamo solo citare Candy Crush, Call of Duty, World of Warcraft e Diablo.