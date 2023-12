Un’esperienza coinvolgente con i dinosauri arriva a Bruxelles

Vuoi un’uscita senza precedenti che stupirà grandi e piccini? Dinos Alive ti invita a viaggiare indietro nel tempo per incontrare, per tutta la durata della tua visita, le più grandi creature mai esistite.

“Vai indietro di milioni di anni ed entra in una terra governata da mostri giganti. Questa esperienza coinvolgente ti porterà a incontrare gli enormi e maestosi dinosauri che hanno dominato il mondo animale per 140 milioni di anni”, descrive il sito web dell’esperienza immersiva che è appena arrivato a Bruxelles, si chiama “Dinos Alive”, che permette al pubblico di osservare versioni a grandezza naturale e articolate di 80 esemplari, il tutto in un’atmosfera unica degna del periodo giurassico. puoi trovare T-rex, Stegosauri, Anchilosauri, Parasaurolophus, Velociraptor, Suchominus e molti altri nel sito…

Viaggio in un altro mondo

Durante la visita sarà anche possibile esplorare gli abissi e incrociare le creature marine che lo abitavano in quel periodo attraverso un acquario virtuale. Imparerai di più sulle diverse epoche dei dinosauri, come il Giurassico o il Cretaceo, ed è disponibile anche un’esperienza di realtà virtuale per ulteriore eccitazione.

Dal Velociraptor delle dimensioni di un pollo al maestoso e potente T. rex, interagisci con animatronici articolati a grandezza naturale e osserva innumerevoli specie affascinanti nel loro habitat naturale, nel profondo periodo Giurassico.

solleva il luogo dell’evento.

Per i più piccoli, un’area interattiva “Esperti emergenti” permetterà loro di assumere il ruolo di apprendista paleontologo e sarà disponibile anche un giro sui dinosauri per i minori di 12 anni.

Informazioni pratiche

I dinosauri sono vivi Situato in Place Rogier, 1000 Bruxelles. La durata della visita è compresa tra un’ora e un’ora e 15 minuti e l’ingresso è aperto a tutte le età. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni, poi l’ingresso standard per un adulto parte da 13,90 €, e ci sono anche biglietti per famiglie e biglietti per gruppi.

Tieni presente che l’esperienza VR non è inclusa nella voce standard. L’ingresso VIP invece include l’ingresso alla mostra, un pass salta fila e un’esperienza di realtà virtuale destinata ai bambini dagli 8 anni in su, oltre a un poster da portare a casa con sé. Il giro in Dino ha un costo aggiuntivo di 2 euro. Prenota i tuoi biglietti eccoLa galleria è già aperta.

