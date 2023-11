Ecco il modo efficace ed economico per sbarazzarsi dei piedi freddi

Qualcuno potrebbe dire che la fine di novembre è molto fredda, quasi gelida. Fuori fa freddo. Di conseguenza, tremiamo un po’ in questo momento. Il più spiacevole? Le nostre membra sono congelate nonostante il giaccone che indossiamo e la coperta in cui ci avvolgiamo come in una fascia sul divano. Per le mani stanno tornando di moda i guanti, ma cosa fare quando i piedi sono freddi? Tanto che raddoppiare i calzini non basta più?

Il video di oggi:

Pantofole riscaldate

La soluzione sta in qualcosa di inaspettato: i plantari riscaldati. In termini di stile, torneremo, ma in termini di comfort è decisamente lussuoso. Il concetto? – Piccole pantofole di stoffa le cui suole contengono sacche di semi di lino. Basta rimuoverli e metterli nel microonde per 90 secondi prima di rimetterli nelle pantofole.

Non resta che immergervi i piedi e godere del comfort assoluto del calore sulla pianta dei piedi e sulle dita dei piedi. I cereali rimangono caldi per circa un’ora, altrimenti basta rimetterli nel microonde! Lo regaliamo al nostro amico che ha sempre freddo, oppure lo chiediamo in dono per noi stessi per affrontare l’inverno. Buone notizie, le solette riscaldate costano circa 20€ al paio Amazzonia. Si trovano in blu e rosso, ma anche in leopardato o dalmata per il massimo dello stile davanti a Netflix.

A testimonianza del successo di questo nuovo accessorio invernale, vediamo piovere su Internet diverse versioni di questo modello, Pantofole con borsa dell’acqua calda Da 2 litri a Pantofole XXL Puoi posizionare entrambi i piedi contemporaneamente e premere semplicemente la tavoletta per goderti un’ondata di calore rinfrescante. Alcune pantofole sono profumate alla lavanda, altre sono ricaricabili tramite chiavetta USB. In breve, ce n’è per tutti i gusti.

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita su sosoir.lesoir.be e iscriviti subito alle nostre newsletter tematiche cliccando qui.