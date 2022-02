3 nouvelles cartes à venir pour Rainbow Six: Siege cette année

Maintenant qu’Ubisoft a remastérisé la plupart carte di Rainbow Six: Siegeletitre est enfin prêt à en recevoir des nouvellesà raison d’une pour chacune des 3 prochaines saisons. Les saisons 1 et 3 proposte di carte competitive d’un Country Club irlandese et d’un lieu a Singaporetandis que la saison 2 sera l’occasion d’immortaliser il Deathmatch a squadre avec una carta dédiée en Grecia.

Au-delà de ces nouvelles cartes, l’arrivo di 4 nuovi operatori et la fonte d’anciensl’Année 7 visera surtout à améliorer la qualité de vie des joueurs en réévaluant e trasformante determinate funzionisouvent sur la base des retours des joueurs.

Par esempio, il sera enfin possible de signaler des tricheurs et joueurs toxiques via des replaysavec la possibilité de désactiver les moyens de communication et ti amo de ces derniers. Ubisoft sait que cela pourrait être activé de façon intentnelle afin de ne plus s’inquiéter de ses alliés, alors de gros sforzi sont déployés en coulisse pour que la funzionalità ait un sens.