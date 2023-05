Scopri B64 Vinci i tuoi biglietti per il Vibiscum Festival

Vivi 3 giorni pieni di musica a Vevey, in Svizzera, durante il Vibiscum Festival e cogli l’occasione per scoprire la Brasserie B64 e il Bar64 a Sion.

Approfitta della scoperta di questa fantastica regione per darti spazio momento eccezionale in B 64. UN Brasserie e uno Salone bar Perfetto per bere un drink, cenare bene e vivere eventi o serate indimenticabili. Con le sue pareti verdi e l’arredamento semplice e contemporaneo, la Brasserie B64 offre un… Atmosfera autentica e uno Menu gourmet stagionale e variofatto di prodotti locali. Nel frattempo, Bar64 ti consente di goderti un momento nel tempo in un’atmosfera elegante e rilassata. Menù inediti, creazioni dei mixologist, vini dei proprietari, tapas e cocktail… Il Bar 64 è un must per un attimo prima di entrare Festa del Vibiscum.

Nato da una folle idea nel marzo 2022, alla sua seconda edizione, annuncia le presenze Martin Solveig Basato su DJ Snake (oltre 26,5 milioni di ascoltatori medi mensili su Spotify e collaborazioni con artisti come Selena Gomez, Justin Bieber o i Black Eyed Peas) come headliner. Etichetta esclusiva e autorizzazione personalizzata concessa a Orelsan per uno festa hip hop l’8 giugno Con artisti di sua scelta, così come artisti svizzeri. OrelSan presenterà un concerto unico in Svizzera e l’attore Jonathan Coen – noto anche come Fuckin Fred – salirà sul palco anche durante la serata per una sorpresa che si preannuncia indimenticabile. UN Concerto pop rock il 9 giugno con, tra l’altro, Loïc Nottet O Oscar e il lupo. Questo evento musicale all’aperto celebra l’inizio dell’estate a Vevey, in Svizzera.

È sul palco mercato Offre più di 18.000 posti a sedere, con una vista mozzafiato sul Lago di Ginevra e sulle montagne dove trascorri i momenti più belli. Il Vibiscum Festival Vevey si trova nel cuore della città ed è facilmente raggiungibile con i pendolari o con i mezzi pubblici.

B64 ti offre una grande competizione! Prova a vincere i biglietti per il Vibiscum Festival e un weekend in uno degli hotel convenzionati. Per farlo, segui la pagina Instagram di B 64 E partecipa al concorso.

Questo articolo è stato scritto in stretta collaborazione con B64 Festival e Le Vibiscum. Agenzia a 360 gradi

b64sion.ch et al www.vibiscumfestival.ch

Leggi anche:

Love Again: il lato inferiore della carriera di un Love Coach

Scarpe estive: sinonimo di eleganza e comodità

Quali sono le cittadine più belle della Francia da visitare?