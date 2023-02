Kelly è stata condannata a 20 anni di carcere per pornografia infantile

ILKelly, la cantante americana R. con Me.

Questa sentenza non si aggiungerà alla precedente, dopo che il giudice Harry Leinenweber ha ordinato che avrebbe scontato solo un anno in più di prigione quando ha scontato la sua pena di 30 anni a New York lo scorso giugno.

Robert Sylvester Kelly, 56 anni, è stato condannato da una giuria federale di Chicago per produzione di pornografia infantile e appropriazione indebita di un minore.

Durante il processo sono stati trasmessi estratti di video che mostravano gli abusi sessuali di R. Kelly su due ragazze, una delle quali aveva appena 14 anni.

Il cantante, invece, è stato assolto dall’accusa di ostruzione alla giustizia. È stato accusato di aver ostacolato lo svolgimento di un precedente processo per pedopornografia nel 2008, dal quale si è dichiarato non colpevole, minacciando una vittima di non testimoniare.

L’artista, noto in tutto il mondo per la sua canzone di successo “I Believe I Can Fly” e per aver venduto 75 milioni di dischi, ha regnato a lungo nell’R&B nonostante i sospetti di violenza sessuale.