30 anni dopo la sua morte, il figlio di Louis de Funes ha ricevuto dei soldi dall'attore nella vita reale: “Era…

Scritto da Elsa Gerard Basset | Giornalista web

Il comico francese preferito di tutti i tempi, Louis de Funes, ha lasciato un segno indelebile nel cinema e nella cultura popolare. Ma dietro il suo entusiasmo e le sue smorfie sullo schermo si nascondeva un uomo complesso e con i piedi per terra, con qualche difetto qua e là. Almeno questo è quello che suo figlio Patrick disse a Terry Ardisson diversi anni fa.

Chi può dire di non aver mai visto un solo film di Louis de Funes? Macchina del successo dal 1964 fino alla sua morte nel 1983, il nativo di Courbevoie era adorato da grandi e piccini. La sua scontrosità, il suo aspro senso dell'umorismo e le sue personalità sorprendenti, spesso spietate con i deboli ma codardi di fronte ai potenti, hanno contribuito alla sua impressionante reputazione, che non è diminuita nel corso degli anni.

D'altronde la vita privata dell'attore è poco conosciuta, e lo è da molto tempo. Si è detto poco sull'argomento e de Funes ebbe un figlio di nome Daniel, nato dal suo primo matrimonio. Ma il grande pubblico conosce particolarmente Patrick e Olivier, grazie alla sua unione con la sua seconda moglie, Jeanne. Inoltre, Olivier ha recitato in diversi film insieme a suo padre.

Non è facile convivere con Louis de Funes

A metà degli anni 2000, entrambi gli uomini furono ospiti di Thierry Ardisson in Everybody's Talking About It. In questa occasione, Patrick dichiarò che Louis de Funes era un tipo difficile con cui convivere nella vita reale.

Non è divertente avere intorno questo tipo di persona tutti i giorni. Era una preoccupazione. Mi stava stalkerando al telefono. Il figlio maggiore dice che gli piaceva tirare fuori un po' le caramelle. Mi ha imitato continuamente. Quando mi svegliavo, quando ero sempre di cattivo umore, quando avevo la bocca cattiva.

READ Sophie Davant si rifiuta di discutere della sua relazione con William Lemergue: "Mi dà fastidio, mi dà fastidio" | persone Leggi anche

50 anni dopo il rabbino Jacob, Henri Guébet approfitta di Louis de Funes: “Lui…”.

Una scoperta che non sorprende, considerando che molti comici stanno attraversando la stessa situazione. Anche De Funès era molto esigente e credeva nella disciplina ferrea.

Del resto, il grande pubblico ignora anche alcuni segreti del traduttore Leopold Saroyan in “Le Corniaud”. Con un sorriso, il figlio maggiore ha parlato di alcune delle scoperte fatte dalla famiglia dopo la morte dell'attore:

Aveva pensioni. Ogni mese pagava alla gente cifre assurde. Alcuni li conoscevamo, altri no. Come la vedova del regista… che non è mai stata fotografata prima.

Senza aggiungere altro, tutti avranno capito il significato implicito che Patrick de Funes ha detto attraverso queste parole. C'è da dire che il fidanzato di Michel Galabro aveva tanti segreti, compresa la sua doppia vita con Masha Meryl negli ultimi anni della sua vita. Non ha accettato il tradimento di sua moglie Vuole nasconderlo al pubblico a tutti i costi. Quindi ognuno ha la sua zona grigia, anche i comici più famosi sullo schermo.

Anche se lasciava che il suo genio comico e una certa leggerezza si scatenassero sui set cinematografici, Louis de Funes, l'uomo (non l'attore) non era una persona facile con cui andare d'accordo tutti i giorni. La fiducia sincera dei suoi figli, che ovviamente non cambia nulla nel loro amore per il loro leggendario padre.