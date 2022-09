WoW WotLK Classic, sovraccarico e intenso, come fa la ricerca a completare le poche possibilità e finali in World of Warcraft? – Rompi capovolgi

Sono disponibili server WOTLK Classic. Richiama le missioni di Northrend incluse “alcune riparazioni” che richiedevano un condensatore sovraccaricato.

mondo delle lattine classica lussureggiante ira del re è tornato ! Dal 27 settembre 2022, i giocatori possono rivivere o scoprire la seconda espansione di WoW. È sicuramente l’estensione più popolare del vecchio World of Warcraft, il che spiega l’entusiasmo per il gioco in questo momento. I giocatori professionisti di WoW Retail si sono guadagnati soprannomi come Il primo mondo di Naowh con il suo palazzo a tempo di record.

In questa avventura di Northrend, potrai visitare di nuovo le regioni di questo continente usando la Tundra Boreale o Dragonblight. È anche un’opportunità per riportare in vita dungeon come il Nexus e ovviamente incursioni al loro interno Naxxramas il 10 e il 25 Dalla fase 1. In World of Warcraft, completare alcune missioni può essere più difficile che completarle. Alcuni giocatori hanno difficoltà con il compito”. Poche modifiche Dove è richiesto un condensatore di sovraccarico. Ti diciamo come terminarlo e dove trovare un condensatore sovraccarico.

Come posso completare l’attività A Few More Tinkering e dove posso trovare un condensatore sovraccarico?

In questa attività, devi raccogliere diversi oggetti:

Gli strumenti Fufute si trovano vicino a una colonna alle seguenti coordinate: 64.23. Per Manciata di sabbia di Rocnar, devi affrontare Rocknar che è 81.42. Fai attenzione, gli incantesimi di gelo non hanno effetto su di lui.

Infine, ottenere un condensatore sovralimentato è più difficile in questo sforzo. Il modo più semplice è acquistarlo all’asta, se riesci a trovarlo. Altrimenti, è un’imbarcazione ingegneristica di livello 375 che richiede 4 barre di cobalto e terra cristallizzata.

Per aiutarti, ecco un video dell’attività in inglese:

