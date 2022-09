Lord – Halo Infinite si fonderà presto in un battle royale?

Quasi un anno dopo il suo lancio, Halo Infinite sta perdendo slancio. La mancanza di multiplayer locale ha qualcosa a che fare con questo. Tuttavia, Microsoft non intende lasciare alla deriva uno dei suoi principali giochi FPS. Anche l’editore potrebbe preparare una grande sorpresa che possa accontentare i fan delle ultime opere d’autore in un’epopea cult. Secondo alcune indiscrezioni, il gioco d’azione potrebbe presto accogliere una nuova modalità per i più interessanti: battle royale.

Nessun multiplayer locale

Pochi giorni fa, la comunità di gioco lo ha appreso, con loro grande sgomentoaura infinita Non sarà idoneo per la modalità multiplayer locale. Più di un giocatore è rimasto deluso da questa notizia che, nel corso dei mesi, ha continuato a nutrire la speranza di poter giocare con i propri amici nella stessa stanza. Lo sviluppatore 343 Industries aveva semplicemente eliminato questa modalità per concentrarsi meglio sulla modalità cooperativa online.

Quest’ultimo sembra già dare filo da torcere allo studio. Il suo sviluppo avrebbe richiesto più tempo e risorse, il che ha spinto 343 Industries a sacrificare il multiplayer locale per rispettare le scadenze e sviluppare una modalità cooperativa adatta a un videogioco. Ricordiamo che questa modalità cooperativa dovrebbe essere lanciata su Halo Infinite all’inizio del prossimo novembre.

Battle Royal come premio di consolazione

La cancellazione permanente del gioco multiplayer locale da parte di Halo Infinite non dovrebbe causare molti problemi ai fan. In effetti, Microsoft potrebbe mantenerli meglio. Si dice che una battaglia reale sia in fase di sviluppo. Ad ogni modo, questo è ciò che sottolinea il CEO dello studio Affinity Paul Sams. Durante un’intervista con Venture Beat, ha confermato che il suo studio stava esaminando un grande progetto legato al franchise di Halo e più specificamente all’opera Infinite. lui spiega

Abbiamo lavorato su Halo Infinite per oltre due anni – sono molto limitati in quello che possiamo dire. Ma facciamo qualcosa di inaspettato, e ci occupiamo della grande evoluzione di quella cosa inaspettata, dal concetto e dal design.

Questo non basta per confermare l’implementazione del battle royale infinito Halo. Nonostante tutto, la pista è la più probabile per quanto la modalità singola si sia già dimostrata valida, la modalità cooperativa è in arrivo e la modalità multiplayer locale è solo un brutto ricordo. Del resto, il successo del battle royale basta a giustificarne la presenza nello sparatutto in prima persona. Privilegi di culto come Call of Duty Con Warzone e campo di battaglia Con una tempesta di fuoco già preceduta da esso.

paraurti

L’idea di un battle royale in Halo Infinite è ancora più allettante mentre lo studio Affinity afferma di prepararsi “Qualcosa di enorme e nuovo per il franchise”. Centinaia di persone saranno mobilitate nel progetto che è uno dei tre progetti più importanti dello studio in corso.

Se fosse vero, questa nuova modalità potrebbe dare nuova vita a un gioco d’azione il cui successo sembra essere molto rallentato negli ultimi mesi. Ricordiamo che Affinity è una collaborazione regolare con 343 Industries. Lo studio ha già contribuito allo sviluppo del business in franchising dall’uscita di Halo 2 nel 2004. Non resta che attendere la conferma da parte di Microsoft!!!