Windows 11, un importante cambiamento migliorerà la stabilità

Microsoft sta lavorando a diverse nuove funzionalità per Windows 11. Parte di quel lavoro riguarda la stabilità. Si prevede di separare due componenti principali, Immersive Shell ed explorer.exe.

Questo progresso consentirà di “uccidere” “explorer.exe” senza influire su altri componenti del sistema operativo. Il cambiamento è stato notato dagli sviluppatori di Start Is Back. Questa è un’applicazione popolare destinata al menu Start. Al momento questo lavoro è ancora in corso quindi questo capitolo non è ancora completo.

Apparentemente Microsoft sta ancora lavorando a questo cambiamento in modo che possa trovare rapidamente la sua strada verso una versione “consumer” di Windows 11. Il gigante continuerà a modificare le cose con le prossime build di anteprima rilasciate come parte del programma Windows Insider.

Inutile dire che questa modifica è attualmente disponibile solo per i PC iscritti al programma Windows Insider.

Windows 11, continua il rollout

Allo stesso tempo, Microsoft continua a pubblicare 22H2, disponibile da diverse settimane. L’aggiornamento viene introdotto gradualmente per controllare il processo di installazione evitando un gran numero di vittime in caso di problemi importanti. Le restrizioni vengono utilizzate per impedire l’aggiornamento per i computer che potrebbero riscontrare problemi.

Secondo le ultime informazioni sull’avvio di Windows 11 22H2, è ora disponibile controllando manualmente gli aggiornamenti se il tuo PC è idoneo.

