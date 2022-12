Silent Hill: l’SMS elencato a Taiwan

Nel 2023, il franchising Silent Hill Tornerai finalmente. Konami Diversi titoli sono stati svelati durantePresentazione lo scorso ottobreCon rifacimento di collina silenziosa 2 Su un piano di parità Squadra di BlooberE il Silent Hill: Town vol Su un piano di parità nessun codiceE il Silent Hill e Su un piano di parità Intrattenimento di NeoBardsla serie interattiva e comunitaria Silent Hill: L’ascesa et al la pellicola Torna a Silent Hill Diretto da Christophe Gans, basato su collina silenziosa 2.

Prima di questo spettacolo circolavano voci e ne abbiamo sentito parlare in privato Silent Hill: il breve messaggioche è un titolo interessante elencato in Corea del Sud, che non è stato formalizzato prima Konami. Ma ora il gioco ne parla di nuovo questa settimana, È appena stato elencato dall’autorità di classificazione dei videogiochi di Taiwan, su PlayStation 5 in modo univoco.

Non sono state rivelate altre informazioni, quindi non abbiamo fatto ulteriori progressi C’è ancora una buona possibilità che non sarà un vero nuovo gioco, più un teaser giocabile come il PT cancellato per Silent HillsCon l’obiettivo di presentare un titolo svelato ad ottobre. Promemoria, Remake di Silent Hill 2 Sarà temporaneamente esclusivo per le console su PS5, questo Silent Hill: il breve messaggio Può metterci dell’umore giusto prima che il gioco venga rilasciato Squadra di Bloober. Ma in attesa di conferme ufficiali da KonamiPossiamo solo ipotizzare.

In attesa di vedere cosa succede Silent Hill: il breve messaggiopotete trovare Silent Hill 4: La Stanza per me 9,99 euro su GOG. com.