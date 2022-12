STALKER 2: NUOVO GAMEPLAY PER BIG Xbox Game Pass FPS! | Xbox One

Come previsto, GSC Game World ha approfittato di questa giornata di fine anno per rivelare un video inedito di Stalker 2: Il cuore di Chernobyl. I fan del franchise hanno motivo di rallegrarsi poiché per l’occasione sono stati rivelati una serie di nuovi trailer.

È bello vedere lo sviluppo fare il suo corso nonostante la situazione geopolitica. dopo Rifiuta di rimandare a dopo il 2023Ancora una volta, lo studio ci tiene a rassicurare i giocatori, questa volta con un video che mostra scontri e scambi tra i personaggi del gioco.

Questi estratti ti permettono di ammirare l’atmosfera post-apocalittica dopo l’incidente di Chernobyl. Vediamo il protagonista usare il suo arsenale per danneggiare non solo gli umani, ma anche creature terrificanti.

Fai attenzione, però, poiché non dovresti usare le tue munizioni in modo sconsiderato. Possiamo già vedere l’inventario del giocatore, il che indica che dovrà usare saggiamente il suo equipaggiamento.

Sfortunatamente, lo studio non ha approfittato di questo video per annunciare la data di uscita. Quindi, dobbiamo ancora accontentarci del torbido 2023 per metterci le mani sopra Stalker 2: Il cuore di Chernobyl, entrambi su Xbox Series X | S o PC. L’indirizzo sarà disponibile anche all’indirizzo Xbox Game Pass il giorno della sua uscita.