Shokz presenta le sue nuove cuffie true wireless con un design open-ear

Shokz presenta le cuffie OpenFit, le nuovissime cuffie wireless open-ear. Nessuna penetrazione del condotto uditivo lascia l’orecchio vuoto: puoi goderti la tua musica e i tuoi podcast preferiti rimanendo connesso al mondo esterno.

Il design leggero offre stabilità e comfort. In combinazione con il cuscinetto auricolare in silicone, il ferretto in titanio OpenFit consente a queste cuffie di adattarsi a ogni forma dell’orecchio rimanendo saldamente in posizione, indipendentemente da ciò che ti muovi o fai.

Fin dalla sua nascita, il marchio Shokz è stato orientato all’uso sportivo professionale. Con OpenFit, vuole ampliare la sua gamma di prodotti per tutti i tipi di utilizzo. Le cuffie OpenFit sono compatte, leggere e completamente wireless (“true wireless”). Formano un arco intorno all’orecchio, lasciando vuoto il condotto uditivo. Puoi ascoltare musica ed effettuare telefonate senza tappi per le orecchie pur essendo connesso all’ambiente esterno.

La tecnologia DirectPitch ottimizza il suono in base alla distanza e all’angolo tra la sorgente sonora e l’orecchio umano. Le onde in antifase aumentano la pressione del suono diretto verso le orecchie e la diminuiscono verso il condotto uditivo. Quindi, puoi beneficiare di un’esperienza audio completamente nuova senza tappi per le orecchie. Allo stesso tempo, la tecnologia DirectPitch riduce il suono udito all’esterno, garantendo così un’elevata qualità del suono e privacy di ascolto.

​Le cuffie OpenFit utilizzano l’intelligenza artificiale per eliminare il rumore durante le telefonate e garantire la qualità di tali chiamate. La tecnologia AI è stata ampiamente testata in ambienti di conversazione rumorosi come stazioni ferroviarie e incroci trafficati. Filtra fino al 99,7% del rumore ambientale. Ogni programma OpenFit contiene due microfoni. Posizionate in modo ottimale, le cuffie catturano le sottili sfumature delle voci umane durante le conversazioni.

​La batteria delle cuffie OpenFit ti consente di ascoltare la tua musica e i tuoi podcast preferiti o di parlare al telefono fino a 7 ore senza interruzioni. Grazie alla custodia di ricarica, puoi prolungare il tuo piacere di ascolto fino a 28 ore. 5 minuti di ricarica ti danno un’ora in più di durata della batteria. Quindi non devi più aspettare che la batteria sia completamente carica.