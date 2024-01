Ecco i nuovi strumenti offerti da Antidote con AI

Sì e… Sì

L’intelligenza artificiale ha difficoltà a pensare

Eric Brunel, il progettista originale di Antidote, ha confermato in un comunicato stampa di voler sviluppare questa nuova tecnologia. Per fare ciò, agli utenti di Antidote+ o Antidote Web viene offerta un'opzione di riscrittura gratuita, sotto forma di versione di prova, in cui agli utenti viene chiesto di inviare il proprio feedback agli sviluppatori. Tieni presente che gli utenti della versione bilingue di Antidote possono usufruire di questa funzione sia in francese che in inglese.

Sul blog dell'azienda di Montreal, due specialisti del team di Eric Brunel spiegano come funziona questo sviluppo del correttore ortografico. Jasmine Lapalme, una delle pioniere dello strumento di intelligenza artificiale generativa, sottolinea che i team Antidote utilizzano tre tipi di intelligenza artificiale.

Esiste un’intelligenza artificiale simbolica che funziona secondo regole e condizioni secondo alberi decisionali, come quella che determina soggetto e numero della frase e verifica la compatibilità del verbo. I nuovi strumenti utilizzano anche l’intelligenza artificiale statistica che analizza ed estrae trend da pacchetti di dati raccolti, comunemente chiamati big data. “grande”? “Per Antidote, i big data assumono la forma di un corpus di 6 miliardi di parole, o 270 milioni di frasi, che creiamo da migliaia di fonti distinte e affidabili, come siti web di giornali o biblioteche digitali.Spiegato da specialisti.

Infine, c’è l’intelligenza artificiale neurale, che utilizza i principi dell’apprendimento automatico ed esegue la sintassi linguistica come fa ChatGPT. Una tecnologia implementata in Antidote dal 2021.

Carattere specifico

Per Maud Perono, che si occupa più precisamente di quest'ultimo aspetto all'interno di un team di una trentina di persone, il vantaggio di una raccolta e analisi limitata dei testi degli utenti sta nel fatto che la riscrittura proposta è fedele alle idee e allo stile di scrittura del redattore. Si noti che in pratica è possibile accedere allo strumento generativo Antidote solo tramite l'interfaccia web a causa della necessaria potenza di calcolo disponibile nel cloud.