Wimbledon: Djokovic contro la 12a Finale Italiana a Londra

Prima di Inghilterra-Italia, che sta già scuotendo Wembley, questa domenica Serbia-Italia scuoterà già Matteo Beretini a Wimbledon. Allegro gioco italiano dove è possibile acquistare il famoso spettacolo pirotecnico di Londra. Oppure no… lo spettatore neutrale metterà il biglietto sullo squatter più facile dei romani, Djokovic scrive la storia, la 20a corona del Grande Slam in vista (Federer e Nadal eguagliano il record), questa sarà la sua 6a Wimbledon, 3a in una riga!

Di Yves Simon

ioQuesta domenica un’altra fiaccolata nella Basilica di San Pietro… perché sono passati quattro anni dall’ultima volta che abbiamo sconfitto Novak Djokovic a Wimbledon, e lui, nel 2011, 2014, 2015, 2018, ha vinto il titolo. 2019. Questo venerdì, il focoso Denis Shapovalov, 22 anni e tennista mancino, ha provato a scuotere il n. 1 al mondo. Il canadese, che era in vantaggio per 3-5 nel primo set, aveva 5 break point in gara 2 e 3 punti in gara 3, ma è l’unico numero uno al mondo a vincere 7-6, 7-5. 7-5 in 2h44.



