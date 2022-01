Il borgo italiano di Firenze è aperto fino a domenica 26 settembre

Sabato mattina scorso, abbiamo dovuto aspettare una pulizia per aprire la settimana italiana. Fleurance, infatti, dà il benvenuto alla 2° edizione di “Dolce Vita” al Marcadet dalle 10.00 alle 23.00 fino a domenica 26 settembre. Il tour gastronomico TransSulfine è offerto da una decina di artigiani che hanno nei loro banchi i prodotti regionali: gastronomia napoletana, vini toscani (pomeriggio e sera), formaggi tra cui il parmigiano, il più popolare; In loco anche uno stand che propone panetoni, dolci di diverse regioni e gelati italiani; Tutti i tipi di gioielli in vetro di Murano.

Inaugurazione

Sabato le persone erano presenti al ricevimento organizzato in direzione del comune dalla Commissione delle Cerimonie rappresentata dalla delegazione italiana e dal vicesindaco Simone Virelod. Mario, una cameriera di un villaggio italiano, ha invitato i suoi ospiti a trascorrere un momento con tutto il cuore. Ha accolto i funzionari eletti con i suoi rappresentanti, tra cui il sindaco Ronnie Cardia-Massolini. Ha ringraziato l’organizzazione per la loro seconda visita a Firenze, la città più popolosa di immigrati italiani venuti a lavorare nell’agricoltura o nell’edilizia nel secolo scorso.

Ha presentato tutti i membri della sua squadra e varie posizioni. I funzionari eletti avevano il compito di ricordarci che Firenze è di molte origini italiane, portando il nome “Firenze”.

Il ricevimento è proseguito con il gusto dell’antimicotico che è un must della cucina italiana.

Il Village Place to Market è aperto tutta la settimana e ogni giorno alle 11:00 e alle 17:00 si svolge una sfilata di maschere e costumi veneziani.