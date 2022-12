William era “indignato” per questa scena, che non avrebbe mai più voluto rivedere

persone e re

punto di non ritorno. Ora il mondo intero è stato avvertito: Meghan Mark e il principe Harry hanno deciso di cedere “la loro verità” su Netflix. La loro serie, il cui primo episodio è stato svelato giovedì 8 dicembre, mette sottosopra Buckingham Palace. Anche Carlo III e il principe William organizzarono un incontro di crisi per preparare la loro risposta. Anche il fratello di Harry ha perso la testa.

“molto arrabbiato”. Questo sarà lo stato emotivo del Principe di Galles oggi. Secondo informazioni esclusive da SpecchioIl marito di Kate Middleton non avrebbe tollerato l’utilizzo da parte dei Sussex dell’intervista tanto cruciale quanto controversa con Diana. La clip è tratta dall’esplosiva intervista rilasciata da Panorama, il programma della BBC, nel 1995. Mostra la lotta della Principessa di Cuori contro i paparazzi e la macchina mediatica reale che Harry intende combattere d’ora in poi.

Il principe William aveva chiesto alle emittenti di non ritrasmettere il filmato di un’intervista con sua madre a Panorama dopo che il quotidiano Mail on Sunday aveva riferito per la prima volta che la principessa Diana era stata indotta a rilasciare l’intervista. Come si sente ora che Harry ha utilizzato il filmato nel suo nuovo programma Netflix?

– KateMansey 8 dicembre 2022