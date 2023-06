La serie controversa di The Idol e Sam Levinson con The Weeknd e Lily-Rose Depp sarà più breve del previsto

The Idol, una serie di Sam Levinson con The Weeknd e Lily-Rose Depp, è stata stroncata quando è stata presentata in anteprima a Cannes. Con la scusa di offrire satira, la sua visione compiaciuta degli eccessi dell’industria musicale è stata individuata.

Al momento, il destino della serie rimane incerto in quanto non è stato ufficialmente rinnovato da HBO per una seconda stagione. Oggi, la serie ancora una volta mette in dubbio il suo futuro.

Anzi, la rivista Linea TV Ha appena rivelato che invece dei sei episodi previsti, verranno finalmente trasmessi solo cinque episodi. Pertanto, l’ultima creazione di Sam Levinson terminerà la sua prima stagione con una settimana di anticipo. Il finale, “Jocelyn Forever”, andrà in onda domenica 2 luglio su HBO.

Al suo arrivo, la stagione si è conclusa con cinque episodi dopo Sam Levinson Ha preso il sopravvento e ha apportato grandi cambiamenti. La storia ne aveva bisogno solo di cinque.ha detto una fonte a TVLine.

Per quanto sorprendente possa sembrare, le ragioni di questa amputazione non sono ancora chiare e HBO non ha voluto comunicarlo.

diversi giorni fa, Pagina sei Menzionare i rischi di cancellazione. Quindi HBO ha risposto negando le informazioni sul suo account Twitter. “È stato falsamente riportato che è stata decisa una seconda stagione di The Idol. Non è così, e non vediamo l’ora di condividere con voi il prossimo episodio domenica sera”.