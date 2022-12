I fan del mercoledì Lady Gaga riproduce la famosa serie dance e i netizen ne sono fan

persone e re

Continuiamo a dirvelo, comunque La serie del mercoledì è un grande successo su Netflix. Lo spettacolo, dedicato alla famiglia Addams e diretto da Tim Burton, seduce gli spettatori con il suo umorismo oscuro e il suo intrigo. Una delle scene oggi è diventata un cult, la scena del ballo del mercoledì al ballo della scuola. Una folle coreografia in stile gotico, intitolata “Goo Goo Muck” del gruppo The Cramps, che i netizen adoravano letteralmente.

Su TikTok molti utenti riproducono il ballo in casa e condividono questo momento sul social. Ma, con una leggera differenza, i netizen non usano la stessa musica di mercoledì, perché spesso ballano al ritmo del titolo “Bloody Mary” dall’album Nato così di Lady Gaga. La tendenza è che la canzone è tornata come la canzone più ascoltata del momento ed è ora di nuovo in radio. È anche l’app Shazam più cercata al mondo, proprio così.

Di fronte a questo fenomeno, Lady Gaga ha voluto reagire. Su Twitter, ha scritto a Wed: ” Tu rock mercoledì! Benvenuto all’Haus of Gaga ogni volta che vuoi (e portalo con te, adoriamo i papaveri qui).” La cantante si è spinta oltre prestandosi anche al gioco, condividendo così su TikTok un breve video in cui ha riprodotto la celebre coreografia. Ho messo le modelle là fuori da quando mi sono inventato e mi sono travestito da mercoledì. Un video ricondiviso da Netflix che ha ricevuto più di 400.000 Mi piace in meno di 15 ore.