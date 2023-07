Il suo nuovo design è stato rivelato nel video pre-lancio

Nothing Phone (2) è uno degli smartphone più attesi dell’anno grazie al suo design atipico, quest’ultimo già svelato in un video hands-on dallo YouTuber MKBHD.

L’anno scorso, YouTuber MKBHD è stato il primo a sollevare il velo sul design di Nothing Phone (1). Anche quest’anno il produttore inglese lo ha autorizzato a farlo Video di presentazione del nuovo look du Phone (2), il cui lancio è previsto per l’11 luglio.

Tuttavia, questa non è la prima volta che ci viene data un’anteprima di Nothing Phone (2). Leaker OnLeaks ha effettivamente rivelato il suo design qualche settimana fa, ma alla fine si scopre che alcuni elementi differiscono dai rendering precedentemente condivisi. Lo smartphone, inoltre, è già stato ampiamente testato in India, portando ad alcuni leak nei giorni scorsi.

Niente Phone (2) ha diritto a un nuovo design

Come mostra MKBHD nel loro video, il Nothing Phone (2) ha inizialmente diritto a un nuovo colore: il grigio. Il produttore ha apportato modifiche anche al suo sistema Glyph, questi LED sono disposti sul retro dello smartphone che per alcuni hanno una funzione ben precisa. I LED sono ora tagliati in 11 parti diverse, rispetto alle 5 del modello precedente.

Niente ha rivelato una partnership con la Swedish House Mafia per permetterti di farlo Crea le tue luci LED animate per le tue suoneriequindi l’aggiunta di luci a LED dovrebbe renderlo più creativo.

Uno dei LED del telefono (2) sarebbe piuttosto personalizzabile, perché ti permetterà di tenere traccia dei timer o fungere da barra di avanzamento per il volume del tuo smartphone. Anche le app di terze parti devono sfruttare questo LED, incluso Uber, per indicare quanto è lontano il conducente.

A differenza di Nothing Phone (1), questa volta la seconda generazione utilizza a Pugno al centro dello schermoAccanto Più vetro arrotondato sul retro. Ci sono ancora bordi piatti sui bordi, ma lo smartphone dovrebbe essere più piacevole da tenere in mano. Lo schermo offre anche bordi neri più sottili che maiche dovrebbe migliorare l’aspetto premium del dispositivo.

Invece di modificare radicalmente l’aspetto dello smartphone, nulla si è concentrato sulla parte software e di personalizzazione, che molti utenti hanno richiesto. Non vediamo l’ora di provare di persona tutte queste nuove funzionalità. Ci vediamo l’11 luglio per saperne di più.