Il nuovo Huawei P50 Pro si distingue per le sue caratteristiche fotografiche haut de gamme. L’equipaggiamento di un sistema ottico avanzato Huawei XD e il motore XD Fusion Pro Image Engine integrato nel sistema di fotocamera a doppia matrice, completo di tecnologia True-Chroma Shot con miglioramento della rete.

Au dos de l’appareil su retrouve deux caméras True-Chroma de 50 MP (couleur, ouverture f/1.8), de 40 MP (Mono, ouverture f/1.6), une caméra ultra grand angle de 13 MP (ouverture f/2.2 ) ) e una fotocamera téléobjectif de 64 MP (ouverture f/3,5) avec une price en charge de l’AF. La fotocamera selfie à l’avant est di 13 MP (grandangolo, f/2.4, autofocus).

L’Huawei P50 Pro prend en charge une plage de zoom plus importante. Lentille angolari ultra-grandi affichent une longueur focale equivalente di 13 mm per i clichés larges et elles prennent en carica la fotografia macro a una distanza di 2,5 cm.

Le moteur True-Chroma Image permet d’obtenir une meilleure précision des couleurs, créant ainsi des images qui permettent de refléter ce que voit l’œil humain. Le système de captation de la lumière ambiante a recours à un détecteur multispectral à 10 canaux, qui, associé à un étalonnage des couleurs de plus de 2.000 couleurs dans il large espace colorimétrique P3, améliore la à sai lume capacité capacité moyenne des tonalités de couleurs de 50 pour cent et de 20 pour cent, rispettivamente.

Il Huawei P50 Pro possiede un nuovo sistema di filtrazione dei colori, avec la camera ” true chroma ” (couleur) et la camera ” true chroma ” (monocromatico), ce qui améliore la Prize de lumière de la 10 caméra pour principale , pour migliora il colore dell’immagine. Lorsque la luminosité est faible, les photos ressortent plus claires et plus détaillées.

L’Huawei P50 Pro carica il video di registrazione 4K su tutta la superficie focale. La nuova soluzione per la stabilità dell’immagine AIS Pro aiuta gli utenti a guardare le stalle dei video con i reggiseni, lo zoom in modalità ritardata 4K. L’est possible d’importer des videos vers PetalClip en appuyant tout simplement sur “Édition” dans Galerie.

Il Huawei P50 Pro possiede un colore True-Chroma 6,6 pouces en verre incurvé, con una fotocamera matérialisée per un’encoche centrale. Il prend égallement en charge l’intégralité du spectrocolorimétrique P3 afin d’obtenir un rendu des couleurs plus fidèle à la réalité. Jusqu’à 1,07 miliardi di dollari di colore non sono prises en charge. Le taux de rafraîchissement peut aller jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Il Huawei P50 Pro è certificato IP68, il résiste donc à la poussière et à l’humidité, ecc.

La funzione Huawei P50 Pro con EMUI 12. Propone 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di scorta, il più grande processore Snapdragon 888 4G e un SoC di 5 nm. Le P50 Pro misura 158,8 x 72,8 x 8,5 mm e pesa 195 grammi. Sa batterie e una capacità di 4360 mAh e sono compatibili con la doppia carica Huawei SuperCharge (max. 66 W).

L’Huawei P50 Pro è proposto con due finiture premium: Cocoa Gold e Golden Black. L’Huawei P50 Pro è disponibile al prezzo di 1199 euro con un paio di cuffie Bluetooth haut de gamme Huawei FreeBuds Pro.