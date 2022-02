Pour Sony le lancement de God of War sur PC est un succès

Alors que Sony dévoilait ses résultats financiers, il a été évoqué la sorte di God of War su PC. Même si cette sortie est toute fraiche, les officiels nippons se sont gargarisés du succès de ce lancement.

De plus, le déploiement de nos licenses de jeu sur plusieurs plates-formes est una formidable opportunité de croissance pour Sony, come l’ont démontré la versione PC réussie de God of War et d’autres jeux propriétairesa déclaré Hiroki Totoki, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Sony, lors d’un appel avec des investitorisseurs.

Successo di God of War PC: Sony va accélérer?

Il faut dire que quelques heures après son lancement, le titre avait attiré un paquet de joueurs sur Vapore, dépassant largement les chiffres d’Horizon: Zero Dawn et Days Gone. D’après SteamSpyil portage de Sony è venduto entre un à due milioni di esemplari rien que sur la plateforme de Valve. Un chiffre impressionnant d’autant plus que le titre était égallement disponibile sull’Epic Games Store.

Sony pense donc que ce succès est la démonstration qu’il existe une réelle opportunité de croissance de revenus en lançant ses jeux sur d’autres plateformesmais nous avons tous compris que c’est le PC qui est visita. Ulteriori esclusività PlayStation non arrivano al momento del trasferimento su PC (Horizon Zero Dawn, Days Gone, Uncharted).

In realtà, Sony sembra condannare a morte la mia strategia di Microsoft versare abbigliamento un massimo di gioielli sur un massimo di piattaforme. Est-il bis temps?