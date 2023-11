WhatsApp ti consentirà di inviare immagini effimere più facilmente

Dopo aver eliminato le foto a visualizzazione singola su PC e Mac, WhatsApp offrirà nuovamente questa funzionalità che consente di visualizzare o inviare un file che verrà eliminato dopo una singola visualizzazione.

Da diversi anni WhatsApp consente ai propri utenti di inviare foto e video a visualizzazione singola dall’app di messaggistica sugli smartphone. Le foto, i video o i messaggi vocali inviati possono quindi essere impostati per essere cancellati automaticamente dopo una singola consultazione.

Tuttavia, questa funzionalità è attualmente disponibile solo sulle versioni mobili di WhatsApp e non sulle app per PC o Mac. Tuttavia, Meta ha lanciato questa funzionalità su PC qualche tempo fa, ma ha deciso di porvi fine un anno fa, per motivi di riservatezza. Quindi, quando si visualizza una singola immagine video su PC, l’utente è invitato a visualizzarla sul proprio smartphone, mentre il messaggio non può essere visualizzato nella versione di WhatsApp per Windows o Mac.

Finalmente WhatsApp sembra aver invertito la rotta ed è pronta a ricominciare a visualizzare e inviare messaggi dalle sue app desktop, riporta il sito. WABetaInfo. Il sito web, specializzato in notizie, ha osservato in un post di domenica: “ WhatsApp ha finalmente implementato la possibilità di inviare foto e video a visualizzazione singola dalle sue app desktop ».

Inserito nelle prossime settimane

il sitoWABetaInfoIndica inoltre che questa funzionalità è già disponibile per utenti specifici e che dovrebbe essere estesa a un pubblico più ampio”.Nelle prossime settimane», sia per la versione Windows di WhatsApp, la versione Mac, la versione iPad o la versione web della messaggistica istantanea.

I messaggi a visualizzazione singola sono diversi dai messaggi temporanei. Infatti, i messaggi temporanei scompariranno dopo un giorno, mese o tre mesi di discussione. Al contrario, i messaggi a visualizzazione singola sono progettati per essere eliminati “dopo essere stati aperti”. Inoltre, non possono essere condivisi, spostati, copiati, salvati o acquisiti sullo schermo del destinatario.