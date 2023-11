Black Friday 2023 – Laptop “5 stelle” Samsung Galaxy Book2 Pro 15 (Core i7) a € 999,99 (-15%)

Nota: le riduzioni di prezzo segnalate vengono calcolate confrontando il prezzo più basso di oggi con la media dei prezzi più bassi praticati da tutti i commercianti per il prodotto nell’ultimo mese, con regole di sicurezza per escludere i prezzi dei negozi la cui politica IVA non è chiara (i cosiddetti “grigi” negozi) (di solito nel caso di importazioni dalla Cina).

Il Samsung Galaxy Book2 Pro 15 soddisfa quasi tutti i requisiti: la sua scocca imponente non scende a compromessi, sia in termini di prestazioni che di durata della batteria, e lo schermo è molto ben realizzato, con colori fedeli e un efficace trattamento antiriflesso. Ci rammarichiamo semplicemente del profilo più basso del pannello rispetto ai migliori portatili a questo punto.

LG non sta rivoluzionando la formula della serie Gram con il 16Z90R, ma piccoli miglioramenti qua e là lo rendono un PC interessante e di successo in più di un modo. Presenta un design leggero accompagnato da un nuovo caricabatterie compatto e un’eccellente durata della batteria, che lo rendono la scelta ideale per gli utenti mobili che necessitano di uno schermo di grandi dimensioni. Tuttavia, la qualità di quest’ultimo non è ideale e le prestazioni sono leggermente inferiori a quelle di altri modelli dotati dell’equivalente processore Core i7. Un compromesso scelto da LG per mantenere il computer estremamente silenzioso.