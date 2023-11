Google Messaggi migliora la qualità delle foto

Come qualsiasi app Google, Google Messaggi viene aggiornato regolarmente. L’ultima nuova funzionalità ti consentirà di supportare Ultra HDR.

Proprio come WhatsApp qualche mese fa in qualità HD, Google Messaggi integrerà ora un’ulteriore qualità dell’immagine: Ultra HDR, che è il formato JPEG più classico, tranne che integra dati “HDR” che migliorano la qualità. Di tutti, ma solo su alcuni monitor che integrano questo standard molto speciale di qualità dell’immagine…

Fino ad ora, Google Immagini rimuoveva i dati HDR durante l’invio di immagini Ultra HDR (i servizi di posta elettronica di solito comprimono i dati in qualche modo per risparmiare spazio…), ma non sarà più così.

Si tratta però principalmente dei dispositivi della gamma Google Pixel con Android 14, o più precisamente Google Pixel 8, che scatta sistematicamente anche foto in qualità HDR, migliorando molti dettagli in termini di colori e riproduzione delle immagini. Le luci, ad esempio…

Per gli altri utenti Android bisognerà aspettare ancora un po’…

