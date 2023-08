La Super Luna Blu del 31 agosto sarà arancione!

Anche tu sarai interessato

Forse ne avrete già sentito parlare: giovedì 31 agosto la luna piena non sarà solo una “superluna”, ma anche una cosiddetta luna “blu”! Sulla carta è qualcosa da sognare, ma in realtà non basta tagliare tre zampe a un’anatra… Innanzitutto perché il termine “luna blu” qualifica solo il quarto quarto di luna. La durata del ciclo lunare è in realtà poco meno di un mese, sono circa 29,5 giorni. Quindi a volte capita che la seconda luna piena avvenga nello stesso mese. Ma il suo colore non sarà distinto, tranne che può mostrare una tonalità leggermente arancione.

La luna sarà blu come l’arancione!

E per una buona ragione: il percorso della Luna attorno alla Terra è ellittico. Quindi ci sono differenze nella distanza. Si parla di afelio quando si trova nel punto più lontano dalla Terra (circa 405.000 km), e di perielio quando si trova nel punto più vicino (360.000 km). Giovedì la luna piena sarà al perigeo e bassa nel cielo. Tuttavia, quando la luce entra nell’atmosfera, è composta da diverse lunghezze d’onda, ciascuna delle quali corrisponde a un colore specifico. Le lunghezze d’onda più corte, come il blu e il viola, sono maggiormente disperse dalle molecole d’aria rispetto alle lunghezze d’onda più lunghe, come il rosso e l’arancione.

Il 31 agosto, la luce riflessa dalla Luna dovrà passare attraverso un’atmosfera più spessa, il che si tradurrà in una maggiore dispersione delle lunghezze d’onda più corte. Ecco perché i colori rosso e arancione saranno più visibili. E poiché la Luna sarà più vicina alla Terra, apparirà anche il 14% più grande e il 30% più luminosa! Numeri impressionanti, ma la differenza è appena visibile a occhio nudo… Insomma, una “super luna blu” non sarebbe sinonimo di uno spettacolo impressionante quella sera. Attenzione però alle maree, che sono molto più alte al perigeo!