Cosa cambierà su WhatsApp a novembre

L’app di messaggistica continua ad evolversi. Molte novità sono attese nelle prossime settimane.

Gruppi fino a 1024 partecipanti

WhatsApp continua a sviluppare i suoi gruppi. Se inizialmente non era possibile avere più di 256 partecipanti nel gruppo, allora già da qualche mese era possibile aumentare questi numeri a 512 partecipanti. Il numero dovrebbe salire ulteriormente a 1.024 partecipanti entro la fine di novembre. Alcuni fortunati hanno già ricevuto l’aggiornamento. La funzionalità è attualmente in fase di beta test e verrà implementata nelle prossime settimane.

Discorso introduttivo sui documenti presentati

Un’altra piccola novità che alcuni utenti hanno notato: la possibilità di aggiungere una breve parola introduttiva ai documenti inviati. Finora non è stato possibile inviare un messaggio con un documento condiviso con un contatto. Almeno non è un messaggio relativo al documento. WhatsApp ha aggiunto questa funzione, probabilmente per rassicurare gli utenti sull’invio di allegati. I file inviati tramite WhatsApp sono ancora ampiamente utilizzati per infettare o hackerare un account. Il fatto di potervi allegare una parola dovrebbe consentire di autenticare l’invio di un allegato, in un certo modo, o almeno rassicurare anche gli utenti più ansiosi.

Sondaggi

Buone notizie anche per gli utenti che fanno parte dei gruppi. I sondaggi dovrebbero essere attivati ​​nelle prossime settimane.

Ogni sondaggio può avere un titolo (o una domanda) e combinare fino a 12 suggerimenti. La funzionalità è abbastanza basilare, ma ciononostante ti permette di votare più voci ed è possibile mostrare chi ha votato perché.

