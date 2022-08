WhatsApp: presto arriverà una nuova funzione

Gli utenti di WhatsApp potrebbero presto godere di una nuova funzionalità. Quest’ultimo recupererà i messaggi eliminati.

Su WhatsApp è possibile eliminare i messaggi all’interno di una conversazione. D’altra parte, è impossibile farlo riapparire una volta che è stato cancellato. La clausola di non ritorno potrebbe cambiare a breve. “WhatsApp Beta Android update 2.22.18.13 offre la possibilità di recuperare i messaggi eliminati accidentalmente quando si fa clic su “Elimina per me” invece di “Elimina per tutti”E il WABetaInfo إعلان ad. Ora, questa funzionalità si estende a iOS.

Concretamente, quando un utente elimina un messaggio utilizzando l’opzione “elimina per me”, vede apparire una barra di stato che lo informa che il messaggio è stato eliminato. A breve sarà possibile per tutti ripristinarli premendo “Annulla”.

Le ultime versioni beta di WhatsApp per iOS e Android offrono questa opzione di ripristino. Al momento, è disponibile per alcuni beta tester e dovrebbe essere distribuito entro poche settimane. “Se lo snack bar non viene visualizzato quando usi Rimuovi per me e hai già installato l’ultima versione beta, il tuo account WhatsApp non è ancora idoneo per la funzione”, informa WABetaInfo. Tieni presente che questa opzione è disponibile solo per i messaggi “Eliminati per me”. E quelle “epoche di tutti” continueranno a scomparire del tutto, almeno per il momento. Ti ricordiamo che un messaggio pubblicato in una chat privata o di gruppo può essere eliminato solo entro un’ora dall’invio.

