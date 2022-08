Novità per Oppo con la serie Reno8 e… il primo tablet in Europa

Da Parigi, Oppo solleverà il velo sui suoi nuovi smartphone. Come di consueto in questo periodo dell’anno per il produttore, la serie Reno sarà con l’ottava generazione. Oppo Reno8 e Oppo Reno8 Pro sbarcheranno in Europa.

La serie OPPO Reno include una gamma di smartphone che si concentrano sulle fotocamere e consentono agli utenti di immortalare il mondo che li circonda. La serie Reno8, l’ultima generazione di smartphone Reno, ha eccezionali capacità di elaborazione delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Dotato di MariSilicon X, la prima NPU sviluppata da OPPO, Reno8 Pro consente fotografie e video ultra nitidi anche nelle condizioni di illuminazione più difficili.

La serie Reno8 verrà svelata a Parigi, luogo caro ad OPPO. Nel 2018 è stata lanciata al Louvre la rivoluzionaria serie Find X, in occasione del primo evento OPPO in Europa.

Oltre alla serie Reno8, Oppo sorprende anche annunciando il lancio di altri prodotti, tra cui il suo primo tablet in Europa: OPPO Pad Air.

Sintonizzati sulla conferenza Oppo, video in diretta il 31 agosto 2022 alle 14:30.