È in arrivo un gioco horror asimmetrico basato sul film Killer Klowns dallo spazio

L’editore di videogiochi Good Shepherd Entertainment svela un nuovo gioco horror multiplayer tanto improbabile quanto ambizioso: Cloni killer dallo spazio: il gioco Offre un gioco multiplayer online 3v7 asimmetrico ispirato al film horror del 1988.

Quando un’orda di assassini Klowns invade la tranquilla cittadina di Crescent Cove, i locali devono collaborare per respingere l’invasione e rimanere in vita. I giocatori sono divisi in entrambi i campi e sfruttano una varietà di classi per esplorare una mappa in continua evoluzione piena di spaventose sorprese.

Studio Teravision Games punta ad appassionare il genere offrendo un’esperienza multiplayer asimmetrica che incanala la formula classica con un forte senso di panico. Sviluppato fin dall’inizio come un servizio di gioco che beneficerà di numerosi aggiornamenti dei contenuti dopo il suo lancio, il progetto sfrutta l’atmosfera iconica del film, che è riprodotta visivamente così come la meccanica del gioco. Emissione Cloni killer dallo spazio: il gioco Uscita prevista per l’inizio del 2023 su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, PlayStation 4 e Xbox One.