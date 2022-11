WhatsApp: più di 3 milioni di numeri belgi allo stato brado

secondo Notizie Internet, diversi milioni di dati di WhatsApp saranno in natura. Tra questi ci sono più di 3 milioni di dati utente belgi.

L’app di messaggistica di Whatsapp dovrà affrontare un’enorme perdita di dati. La scoperta di una pubblicità sul dark web ha portato a una massiccia fuga di questi dati. Il suo obiettivo: vendere il database del 2022 di 487 milioni di numeri di cellulare agli utenti di WhatsApp.

Ci sono non meno di 3.183.584 numeri di telefono belgi rimasti allo stato brado. Oltre ai numeri belgi, sono in vendita anche molti numeri di altri paesi. In effetti, anche Egitto, Italia, Francia, Germania e Stati Uniti stanno affrontando questa fuga di dati personali.

Strategia segreta

Contattato da CyberNews, l’autore di questo attacco non ha commentato come funziona. Tuttavia, ci sono diverse ipotesi plausibili, inclusa la raschiatura. Si tratta di un metodo che consiste nel raccogliere gli stessi dati su larga scala, nel lungo periodo, da altri database messi in vendita sul web.

L’unico commento ottenuto è che i numeri rubati appartengono agli utenti di WhatsApp.

Avviso di phising!