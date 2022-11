16 gradi sugli scaffali: a La Louvière, un supermercato taglia il riscaldamento per risparmiare

A La Louvière, il gestore di un supermercato ha preso una decisione quest’autunno: spegnere il riscaldamento. Sulle piste adesso ci sono 16 gradi invece dei soliti 19.

“Tutti dovrebbero prestare attenzione sia al consumo di energia elettrica che al consumo di riscaldamento”Saverio pensò. Il direttore del supermercato sente già la differenza: “Il risparmio è notevole perché attualmente abbiamo un deposito gas di circa 5.000 euro al mese che significa comunque una riduzione di 50.000 euro di canone, enorme per un negozio”, Lui dice. Per Xavier, un termostato zero-zero rimarrà una realtà fino a quando non arriverà il freddo.

Per il personale, i compiti nel negozio sono nella lana. Va bene finché non fa troppo freddo.dice un dipendente. Per altri che occupano posizioni più stabili, come gli host di cassa, è ancora installato un riscaldatore aggiuntivo. “Capisco l’avvicinarsi dell’aumento dei prezzi dell’energia… Anche a casa non accendo il riscaldamento”ammette, senza batter ciglio.

Oltre al risparmio, questa procedura presenta notevoli vantaggi: “Questo ci permette di mantenere una temperatura piacevole, non troppo calda, per preservare la freschezza dei nostri frutti”.Xavier, il manager, conclude.

“Fare la spesa non è imbarazzante”

A livello di cliente, nella stragrande maggioranza, è richiesta anche la comprensione. “È un po’ più fresco fuori, quindi ci stiamo già vestendo di conseguenza,” Il cliente se ne accorge mentre un altro utente lo riconosce “Fare la spesa, non è imbarazzante”. Ma altri rimangono di riserva: “Mi dà fastidio, prima non era così”Lamenti regolari. “Ora dobbiamo sbrigarci fuori perché fa freddo dappertutto.” Mancano solo poche settimane al ritorno del riscaldamento.