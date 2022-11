3 milioni di numeri WhatsApp belgi trapelati: cosa sappiamo

Questa vendita di dati potrebbe portare alla comparsa di campagne di phishing o phishing nei prossimi giorni.







Inserito il 25/11/2022 alle 18:56 Tempo di lettura: 1 minuto



IlL’applicazione di messaggistica Whatsapp è stata colpita da una fuga di dati molto importante, secondo il sito specializzato CyberNews. Si dice che un totale di 487 milioni di numeri di telefono (tutti gli utenti dell’app di messaggistica) siano stati compromessi. Ci sono non meno di 3.183.584 numeri di telefono belgi rimasti allo stato brado.







Contattato da CyberNews, l’autore di questo attacco non ha commentato come funziona. Il copywriter offre diversi database a prezzi diversi. Chiede ad esempio $2.000 per il database relativo alla Germania o $7.000 per il database relativo agli Stati Uniti. Questa vendita di dati potrebbe portare alla comparsa di campagne di phishing o phishing nei prossimi giorni. sii certo.

Per coloro che vogliono agire ora, è sufficiente andare nelle impostazioni dell’app, quindi nella sezione Privacy e disattivare quante più opzioni possibili.

Attualmente, Whatsapp e Meta (la società madre dell’app mobile) non hanno interagito pubblicamente.