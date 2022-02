WhatsApp : des change s’opèrent au niveau des appels vocaux

Face à la montée en puissance des Telegramma et autres Segnale, WhatsApp veut devenir la messagerie instantanea incontournable e surtout polivalente. En plus de renforcer sa sécurité en permanenza, l’application de Meta Moltiplicate le funzioni di modernizzazione e la modernizzazione delle storie per montrer toujours plus attraente.

Avant l’arrivée des emoji reazioni, des envois facilités de vidéos et fotografieencore des messaggi voce più facils à écouter, ce sont les appels vocaux qui vont profiter de pettes améliorations qui cominciando désormais à être accessibile al grande pubblico.

Avec WhatsApp, vous pouvez passer des appels audio, mais aussi video à un ou plusieurs interlocuteurs en même temps. Tout cela se faisait par le biais d’une interface qui n’a pas beaucoup évolué depuis 2018 et l’introduction des appels de groupe.

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF EN BÊTA

Il ya quelques semaines, il sito WABetaInfo avait repéré un changement dans il codice dell’applicazione et surtout una nuova interfaccia en Cours de développement pour modernizer les appels audio. Elle ne concernait à l’époque que la version iOS et apparaissait assez sommaire.

Ce même site spécialiste pour débusquer la moindre amélioration o innovation à l’essai sur WhatsApp un cette fois constaté une version beaucoup plus complète su Android. Elle est en cours de déploiement in versione beta su Android.

Jusqu’à presente, l’arrière-plan des appels audio était sombre et uni. Il pourrait s’orner de petite case grigie e monete arrondis avec le nom de votre interlocuteur au centre ainsi que sa photo éventuelle et la durée de l’appel en cours.

En fond, ce serait alors votre choix de fond d’écran de chat qui apparaîtrait. Et une onde apparaît dans la case de chaque partecipante à l’appel quand il prend la parole.

Notare che l’interfaccia nuova per l’audio inizia con l’apparecchio per la versione beta di WhatsApp sotto Android. Vous devez l’avoir attivo versare voir le riprogettare apparato. Et tous les utilisateurs en bêta ne sont pas encore concernés. La versione iOS devrait progressivement suivre.