F1 impostazione 22 Belgio, quali sono le migliori impostazioni per Spa Francorchamps? – Rompi capovolgi

In F1 22 potrai guidare su molti circuiti tra cui Spa-Francorchamps. Ti diamo la migliore preparazione per le gare.

F1 22È ora disponibile la nuova versione della famosa simulazione di corse basata sul Campionato del Mondo di Formula 1 Ricevilo gratuitamente se ti abboni a EA Play Pro su PC.

Come nei giochi precedenti, sarai in grado di guidare su molte piste, tra cui Spa-Francorchamps che si svolge in Belgio. Alcuni ragazzi si stanno chiedendo quali siano le migliori impostazioni per questa gara e trasmettiamo quelle da lui consigliate Rami F1.

Come preparare adeguatamente la tua auto per il Gran Premio del Belgio in F1 2022?

Se volete conoscere le migliori impostazioni per guidare sul circuito di Spa-Francorchamps in Belgio, ecco la configurazione consigliata dallo sparatutto di F1 in un video di YouTube.

Aerodinamica

Aerodinamica dell’ala anteriore : 8

: 8 Aerodinamica dell’ala posteriore : 18

Collegamento

regolazione differenziale dell’accelerazione : 79%

: 79% regolazione differenziale dell’isteresi : 53%

ingegneria delle sospensioni

camma anteriore : -2,50 gradi

: -2,50 gradi camma posteriore : -1,90 gradi

: -1,90 gradi convergenza in avanti : 0,05 gradi

: 0,05 gradi convergenza posteriore : 0,20 gradi

Sospensione

sospensioni anteriori : 7

: 7 sospensione posteriore : 1

: 1 Barra antirollio anteriore : 7

: 7 Barra antirollio posteriore : 1

: 1 altezza da terra anteriore : 3

: 3 Altezza da terra posteriore : 4

Freni

pressione dei freni : 100%

: 100% Bilanciamento del freno anteriore : 50%

Pneumatici

Pressione del pneumatico anteriore destro : 24,5 psi

: 24,5 psi Pressione pneumatico anteriore sinistro : 24,5 psi

: 24,5 psi Pressione del pneumatico posteriore destro : 21,5 psi

: 21,5 psi Pressione pneumatico posteriore sinistro : 21,5 psi

naturalmente, Queste impostazioni sono solo indicative Potresti scoprire che alcune regolazioni sono necessarie per adattarsi meglio al tuo stile di guida o alle tue preferenze. Infine, ve lo ricordiamo F1 22 disponibile da venerdì 1 luglio Informazioni su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.