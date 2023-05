West Ham e Fiorentina si qualificano per la Conference League Final

West Ham e Fiorentina giocheranno la Conference League Final, il terzo livello della competizione europea per club, il 7 giugno (21:00) a Praga, Repubblica Ceca.

Al termine della gara di ritorno di giovedì, l’AZ Alkmaar, capocannoniere dell’Anderlecht nei quarti, non è riuscito a riprendersi dalla sconfitta subita nell’andata di Londra (2-1) contro il West Ham, che ha assicurato la qualificazione alla partita . Recupero di Fornals (0-1, 90+4) vincente per la seconda volta in rimonta (0-1).

Il West Ham ha eliminato La Gantoise nei quarti di finale. L’ultimo titolo importante per gli Hammers risale alla finale di FA Cup del 1980.

Il Sevilla FC raggiunge la Roma nella finale di Europa League battendo la Juventus ai tempi supplementari

L’altra finalista è la Fiorentina che ha battuto il Basilea dopo 9 minuti di recupero ai supplementari.

Il club elvetico aveva siglato un’inaspettata vittoria a Firenze (1-2) all’andata, ma gli azzurrini hanno ristabilito l’equilibrio al 35′, aprendo le marcature con Nicholas Gonzalez. In casa, il Basilea pareggia al 55′ (1-1) con Zaki Amdoni. Gonzalez, autore del secondo gol della serata, rimette in gioco la Fiorentina (1-2, 72′) forzando l’allungo.

Barak ha impiegato fino al 129 ‘per eliminare gli italiani. Il club fiorentino sta disputando la sua quinta finale, la prima dal 1990, ma ha vinto un solo scudetto, nel 1961.

La Roma ha vinto la prima edizione di questa Conference League lo scorso anno, battendo in finale il Feyenoord (1-0).