Watani 1: Ecco tutti i risultati della prima giornata

La Nazionale 1, la nostra terza serie di calcio, ha ripreso i suoi diritti mercoledì sera.

Grande ritorno sulla N1 mercoledì sera. In programma non meno di 10 partite, con nuove squadre della serie come La RAAL de la Louvière, Antwerp Youth, Charleroi, OHL o La Gantois.

Iniziamo con RAAL che non ha perso i suoi inizi. Il vincitore del D2 ACFF della scorsa stagione ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul Patro Esden Steel. I gol sono stati segnati dal debuttante Vanzo e Corneli al Louviérois.

Favorito in scalata e non troppo felice la scorsa stagione ai playoff, l’RFC Liegi è stato bloccato dall’inizio contro Thes (1-1). Il Liegi ha dominato le marcature e ha aperto le marcature con l’immancabile Berbet (32), ma ha preso solo un punto.

Dal canto suo, Frank Borens ha sconfitto l’Under 23 di Anversa (2-0). I due gol sono firmati da Teddy Chevalier su calcio di rigore (30) e Heidi Al-Shaabi su servizio dello stesso Chevalier (46).

Inoltre, l’Anversa è l’unica squadra di Esperer a perdere oggi, dato che l’UHL Youth ha battuto Hoogstraten (1-0), Charleroi e Gent hanno condiviso lo stesso punteggio (2-2, rispettivamente contro Tenen e Veese).

Infine, da sottolineare la brillante vittoria delle Olimpiadi di Charleroi che ha schiacciato il Mandel United. Carlos non ha fatto il pizzo e ha vinto 0-8.