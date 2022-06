Vulcani sottomarini, una minaccia dimenticata nel Mediterraneo

Le eruzioni gassose permanenti del cratere di Panarea provengono direttamente dalla camera magmatica, che il vulcano sommerso condivide con Stromboli. © Alexis Rosenfeld / UNESCO-1 Oceano

Crollo – Un’eruzione di un vulcano sul fondo dell’oceano, a volte molto attivo, può causare uno tsunami devastante.

“È un’atmosfera mozzafiato, uno dei paesaggi più incredibili che abbia mai visto. È come essere alle porte dell’inferno”. Le sensazioni provate da Alexis Rosenfeld durante il suo ultimo viaggio sono ancora chiare. fotografo esploratore, fondatore del Progetto 1 Oceano, ha intrapreso una missione con l’UNESCO all’inizio di giugno al largo delle Isole Eolie, a nord della Sicilia. Ha avuto l’opportunità di immergersi in un’area di attività vulcanica sottomarina molto attiva, dove l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sta conducendo molte ricerche, soprattutto per comprendere meglio i pericoli di uno tsunami.

Confinante con il Mar Tirreno, Panarea è una delle Isole Eolie più turistiche. Ma è anche la più vicina all’isola di Stromboli, dove lo scorso maggio si è verificata ancora una volta una grande eruzione. Tuttavia, la minaccia per la piccola isola potrebbe essere ancora più ingannevole. Le sue acque ospitano il più grande sistema idrotermale sottomarino…