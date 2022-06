7 incredibili benefici per la salute di questa bevanda

primario La buccia di limone contiene più vitamine e sostanze nutritive del suo succo.

Il consumo di limone può essere fastidioso in caso di disturbi digestivi.

Tutto buono al limone! Anche se potremmo essere tentati di bere solo il suo succo, soprattutto perché è ricco di vitamina C, anche la sua corteccia sembra essere benefica.

cibo anticancro

Contiene infatti 5-10 volte più nutrienti: vitamine A e C, calcio, magnesio, beta-carotene e potassio. La presenza di potassio nella buccia di limone aiuta a mantenere una buona pressione sanguigna, secondo A Uno studio pubblicato nel 2016Che protegge da malattie cardiache e diabete.

Inoltre, la scorza di limone contiene flavonoidi che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo dannoso, che sono responsabili delle malattie cardiovascolari. Questi flavonoidi limonoidi sono associati ad un ruolo antitumorale rallentando la proliferazione delle cellule tumorali e diminuendo la crescita delle metastasi, soprattutto nel caso di tumori del tratto gastrointestinale superiore come i tumori della bocca, dell’esofago, della faringe e dell’orofaringe. Così è il cancro al colon.

Sono anche limonoidi, insieme alla vitamina C, che permettono di combattere gli effetti dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo. La vitamina C aiuta anche a rafforzare il sistema immunitario del corpo, che protegge dalle infezioni respiratorie.

Prevenire i calcoli renali

Il succo di limone previene i calcoli renali non solo perché aumenta il volume delle urine ma anche perché è ricco di potassio e acido citrico.

Le persone con basso citrato urinario dovrebbero essere incoraggiate ad aumentare l’assunzione di cibi ricchi di acido citrico, come limoni e lime.È stato dimostrato Bere 30 grammi di succo di limone al giorno ha aumentato significativamente i livelli di citrato urinario. Di tutti i succhi di agrumi, sembra che il succo di limone abbia La più alta concentrazione di citrati.

Far bollire per 3 minuti

Per sfruttare i suoi benefici, si consiglia di far bollire pezzi di limone (preferibilmente biologico) per circa 3 minuti in una casseruola e lasciarlo raffreddare per 10-15 minuti prima di togliere il limone e bere quest’acqua tiepida. Questa pratica ti aiuta anche a rimanere ben idratato, che svolge un ruolo vitale nel metabolismo, nella salute dei reni e nella funzione cerebrale.

L’acqua bollita al limone permette anche di assaporare l’acqua in modo naturale senza aggiungere zucchero e modificare i sapori perché si sposa bene con cannella, curcuma, zenzero o anche pepe.