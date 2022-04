Le cerveau grossit et rétrécit au cours de la vie

Cela vous interressera aussi

Dans le carnet de santé, plusieurs pages sont dédiées au suivi de la taille et du poids durant la croissance des enfants. Et si la même courbe esisteit pour notre cerveau ? C’est ce qu’ont fait Jakob Seidlitz, de l’université de Pennsylvanie à Philadelphie, e più di 200 autres chercheurs à travers le monde. Grazie a uno sforzo collettivo, non può essere raccolto più di 120.000 IRM cérébraux différents couvrant toutes les étapes de la vie : du fœtus jusqu’au centième anniversaire.

Collecter des IRM à travers le monde

Cette collection d’images du cerveau è unico nel suo genere et n’a pas été créée spécifiquement pour cette étude. Cela eut été trop cher et trop long. Jakob Seidlitz et ses collègues ont donc pu compter sur la communauté scientifique internationale en demandant aux chercheurs du monde entier ayant publié une studio scientifico comportant des IRM cérébraux de bien vouloir partneuxerle aveur. Une Initiative accueillie avec enthousiasme par les chercheurs qui ont Accepté de collaborer. Le nombre d’IRM rassemblés est impressionnant, malgré tout, la sélection n’est pas totalement inclusive. Elle souffre d’un manque de diversité, ce qui limite la généralisation des résultats.

Selone un articolo paru dans Natura, seuls trois jeux de données proviennent des continents africain et sud-américain, qui comptent pour environ 1 % de l’ensemble des données. Le reste concerne essentiellement des personnes blanches, européennes ou américaines, et citadines. Ainsi, les scientifiques à l’origine du projet considerent cette prima versione de la courbe de croissance comme une ébauche à améliorer.

Suivre la croissance du cerveau au fil du temps

Bien qu’imparfaite, la courbe de croissance du cerveau offre tout de même un aperçu inédit de l’Evolution du Cerveau en funzione de l’age. Des IRM, quatre paramètres ont pu être extraits et corrélés avec l’âge : le volume de la materia grigio, il volume de la matière blanche, il volume des ventricules cérébraux, l’épaisseur corticale. Alors que Certains paramètres atteignent leur maximum durant l’enfance comme l’épaisseur corticale o il volume de la matière grigia, il volume de la matière blanche culmine seulement à l’age adulte. L’aumentation du volume ventriculaire est liée à l’atrofia du cerveau et augmente exponentiellement à partir de 40 ans. Dans sa version finale, cette courbe de croissance pourrait devenir un outil de suivi de la croissance des enfants, come le sont celles de la taille et du poids.