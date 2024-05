Volodymyr Zelenskyj alza la voce contro gli occidentali: “Qual è il problema?”

In una lunga intervista rilasciata a Il New York TimesRichiesta da Europa e Stati Uniti Lascia cadere tutto nel cielo sopra l’UcrainaE fornire più armi. Zelenskyj ha anche chiesto ad alti funzionari statunitensi di consentire all’Ucraina di lanciare missili statunitensi contro obiettivi militari russi. Ma gli Stati Uniti non erano d’accordo.

Cos’è il “carro armato tartaruga” Lo strano carro armato che la Russia ha schierato sul fronte ucraino: “So che la gente ne ride”

Durante questa intervista, Zelenskyj ha affermato che la NATO dovrebbe abbattere i missili russi lanciati sull’Ucraina, sostenendoloÈ una tattica difensiva che non comporta il rischio di un combattimento diretto con i russi“:”Quindi la mia domanda è: qual è il problema? Perché non possiamo eliminarli? È una difesa? SÌ. Si tratta di un attacco alla Russia? NO. Abbatti gli aerei russi e uccidi i piloti russi? Allora qual è il problema nel coinvolgere i paesi della NATO nella guerra?“, Chiesto.

Per sostenere le sue affermazioni, Zelenskyj ha fatto un paragone con la tattica adottata in Israele: “Questo è ciò che abbiamo visto in Israele. Anche se non su larga scala“.

Più armi

Oltre a questo intervento aereo, Zelenskyj ha richiesto anche più aerei da combattimento F-16 e sistemi di difesa aerea. Patriota. “Possiamo averne sette?“, Chiesto.

Zelenskyj ha anche chiesto più armi per combattere le forze russe. “Solo utilizzando queste armi per distruggere i centri logistici in Russia e gli aerei russi sul territorio russo l’Ucraina sarà in grado di difendersi efficacemente dall’ultima offensiva nel nord-est che minaccia Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina.“.

“C’è una persona che influenza le decisioni del presidente”: preoccupa il crescente potere di Andriy Yermak, capo dello staff di Zelenskyy

Putin “può essere irrazionale, ma ama la sua vita privata”

Ha anche chiesto che le nazioni fossero Onniers, i RTOURs d’Nfants e le misure da adottare per proteggere il centro nucleare occupato dalla Russia.

Infine, Zelenskyj ritiene che l’Occidente, che teme un’escalation nucleare se interviene in Ucraina, “Esagerato“Secondo lui, Vladimir Putin non utilizzerà armi nucleari”.Può essere irrazionale, ma ama la propria vita“, ha commentato Volodymyr Zelenskyj. Ma non è tutto, secondo lui, alcuni Paesi occidentali”Cerca di mantenere buone relazioni commerciali e diplomatiche con la Russia“.