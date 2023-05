Volodymyr Zelensky spiega che il contrattacco ucraino aspetterà ancora un po’

Il contrattacco ucraino, per il quale ogni segnale di allarme è stato vagliato e analizzato per settimane, aspetterà ancora un po’, se si deve credere a Volodymyr Zelensky. “con [ce que nous avons déjà]Possiamo andare avanti e penso che avremo successo”.Ha detto a diversi media, No, niente BBCGiovedì. Ma perderemo molte persone. Penso che questo non sia accettabile. Quindi dobbiamo aspettare. Abbiamo ancora bisogno di un po’ di tempo. “

Un imminente contrattacco ucraino? I segni si moltiplicano

Le forze ucraine sono riuscite a mantenere il fronte del Donbass, “Impedisci al nemico di avanzare”Anche per farli ritirare in determinati luoghi, come a Bakhmut, ha confermato mercoledì il comandante delle forze di terra ucraine, Oleksandr Sersky. “Vediamo i risultati delle azioni efficaci delle nostre unità”confermato.

Nulla si può ancora fare con un contrattacco che sarà decisivo, consentendo agli ucraini di riconquistare una parte significativa, almeno, del 17%, secondo War Mapper, del loro territorio sotto occupazione russa. Sono sorti dubbi anche sulla reale capacità di Kyiv di attuarlo. “Le aspettative della nostra campagna di contrattacco sono esagerate in tutto il mondo”.Lo ha annunciato il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov. au Washington Post. La maggior parte delle persone si aspetta qualcosa di enorme.che potrebbe portare a “delusione emotiva”.

Le brigate da combattimento, alcune delle quali sono state addestrate dai paesi della NATO, lo sono “pronto”Il presidente Zelensky era rassicurato, ma il suo esercito era ancora a corto “qualcosa”, Compreso l’arrivo di veicoli blindati “a lotti”. CNN CNNIn ogni caso, il Regno Unito fornirà ora all’Ucraina un nuovo tipo di arma, i missili Storm Shadow a lungo raggio, a condizione che Kiev si impegni a non colpire al di fuori del suo territorio.

citazioni Perché nel mondo un paese dovrebbe cedere il proprio territorio a Putin?

L’Ucraina spera di dimostrare che le attrezzature più efficienti fornite dall’Occidente dall’inizio del conflitto le consentiranno di ottenere significativi guadagni sul campo di battaglia. Circola infatti l’idea che la tanto attesa svolta sarà quest’anno l’ultima occasione per recuperare tutto il suo territorio e salvarlo dallo sprofondare in un estenuante conflitto di ghiaccio, che Mosca ha trasformato “account”Secondo Volodymyr Zelenskij. Uno scenario che lo porterebbe sul campo di una trattativa che non vuole. “tutti hanno un’idea”È spiegare. Ma non possono fare pressioni sull’Ucraina affinché ceda il suo territorio. Perché nel mondo un paese dovrebbe cedere il proprio territorio a Putin? “

Lo scorso novembre, il presidente ucraino ha proposto ai leader del G20 riuniti in Indonesia un piano di pace volto a porre fine alla guerra. “Sulla base della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”. In particolare, fornito Secondo ReutersIl ritiro delle forze russe, la cessazione delle ostilità, il ripristino dei confini di stato tra i due paesi, nonché l’istituzione di una struttura di sicurezza nella regione euro-atlantica che fornisca garanzie di sicurezza a Kiev. Non sorprende che Mosca abbia categoricamente rifiutato questo piano.

La possibilità di colloqui per porre fine al conflitto è ancora lontana anni luce, con entrambe le parti che credono ancora di poter lottare per la vittoria.