Trump torna sulla CNN, il suo acerrimo nemico

Questo “City Council”, un dialogo televisivo con gli elettori nel New Hampshire, sarà la sua prima apparizione sui media da quando è stato ritenuto responsabile di un’aggressione sessuale da un tribunale civile di New York.

Prima dello spettacolo, come di consueto, l’ex presentatore di reality TV ha introdotto lo spettacolo. “Sulla strada per il New Hampshire. CNN, in diretta stasera alle 20:00”, ha chiamato la sua rete, Truth Social.

La scelta di questo paese confinante con il Canada per questo grande rito della politica americana non deve nulla al caso. Il New Hampshire è uno dei primi stati a tenere le primarie repubblicane all’inizio del 2024. Una vittoria in questo stato garantirebbe a Donald Trump, che è attualmente in testa nei sondaggi d’opinione, uno slancio prezioso per il resto della sua campagna.

Donald Trump rivendica la responsabilità per violenza sessuale, denuncia “verdetto vergognoso”

Sorprende ancora di più la CNN, con la quale ha rapporti molto conflittuali.

nemici del popolo

Lo scambio è il primo che la CNN ha organizzato dall’elezione di Donald Trump nel novembre 2016, secondo la serie.

Sotto la sua presidenza, il miliardario ha raddoppiato le sue rivoluzioni contro i media, che ha descritto come “nemici del popolo”.

Con un interesse speciale per Cable News Network: nel 2017, ha pubblicato un montaggio sul suo account Twitter che lo mostrava mentre picchiava un uomo, con la sua faccia sostituita dal logo del canale.

“Sei così scortese e una persona terribile!” È stato anche nominato uno dei reporter di punta del canale nel 2018, prima di ritirare temporaneamente il suo accreditamento dalla Casa Bianca.

Lo scorso ottobre, l’ex presidente ha sporto denuncia contro la CNN. Lo ha accusato di averlo diffamato per scoraggiarlo dal candidarsi alle elezioni del 2024, chiedendo 475 milioni di dollari di danni.

Ma in un mondo dei media altamente competitivo, i canali hanno bisogno di visibilità. Le buffonate di Donald Trump, che siano scioccanti o divertenti, ottengono valutazioni: la CNN ha avuto alcune delle migliori valutazioni sotto la sua presidenza.

“È il ritorno della CNN? O solo una sciarada?” deriso l’ex inquilino della Casa Bianca questa settimana.

“Sono disperati, e giustamente, per riavere queste straordinarie personalità dal pubblico”, ha detto, prima di sollecitare il canale a trattare il trumpismo, nelle sue parole, “il movimento politico più straordinario nella storia del nostro Paese”, con rispetto.

Tuttavia, l’opzione di riprogrammare il settantenne stormtrooper è stata pesantemente criticata. “Donald Trump ha cercato di distruggere la democrazia americana, perché la CNN sta cercando di riabilitarlo?” Lo ha denunciato Michael Fannon, l’ufficiale di polizia che ha difeso il Campidoglio Usa il 6 gennaio 2021 mentre veniva aggredito dai sostenitori dell’ex presidente. .

La CNN è anche la rivale di Fox News, il canale prediletto dai conservatori ma abbandonato da Donald Trump dopo la sua sconfitta alle presidenziali del 2020.

Di proprietà del magnate dei media Rupert Murdoch, Fox News ha corteggiato il governatore della Florida Ron DeSantis, il principale rivale di Donald Trump per la nomination repubblicana.

Trump è un pericolo che l’America non potrà mai più affrontare.