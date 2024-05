Un attacco con coltello lascia quattro feriti nella metropolitana di Lione

La Prefettura del Rodano ha annunciato su X (ex Twitter) che un attacco con coltello ha ferito tre persone nella metropolitana di Lione. “I servizi di emergenza si stanno prendendo cura delle tre vittime“.

Una fonte della polizia ha detto all’AFP che i fatti sono avvenuti intorno alle 14:40 in piazza Jean Jaurès.

La diagnosi vitale delle tre vittime non è stata stabilita, secondo quanto ha confermato una fonte della polizia all’Agence France-Presse, rilevando che due di loro erano ferite all’addome e la terza al braccio.

Alcuni media francesi, ad es progresso et al BFMTV, indicando che una quarta persona è rimasta leggermente ferita. Una quinta persona sarà sotto shock.

Questa informazione è stata confermata dalla Prefettura di Auvergne-Rhône-Alpes. “Al momento dal rapporto risultano 4 vittime, nessuna delle quali in pericolo di vita: due sono state soccorse in emergenza assoluta, una terza persona è stata soccorsa in emergenza relativa e la quarta ha riportato ferite lievi.“

“Molti testimoni, che erano sotto shock, sono stati assistiti anche dall’unità di supporto psicologico.”Secondo la stessa fonte.

La polizia ha arrestato e detenuto un marocchino di 27 anni dopo un attacco con coltello che ha ferito quattro persone nella metropolitana di Lione domenica pomeriggio. “Il sospettato, un cittadino marocchino di 27 anni, non è noto agli atti. È stato ricoverato più volte a causa di problemi psicologici.“, secondo il governatorato.

Il pubblico ministero Thierry Dran ha dichiarato in un breve comunicato stampa che è stata aperta un’indagine per “tentato omicidio premeditato” e che in questa fase “non esiste alcun elemento” che supporti un movente terroristico, secondo una fonte della polizia.