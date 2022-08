Voleva accontentare i suoi figli portandoli al ristorante, ma tutto non è andato come previsto

Questa mamma sicuramente non se lo aspettava quando andava al ristorante per godersi la colazione con i suoi figli.

Durante l’estate, alcuni stabilimenti HORECA offrono interessanti offerte per attirare le famiglie. Questo è particolarmente il caso dell’Applewood Farm ad Astley, Greater Manchester. Per ogni adulto che ordina la colazione, due bambini possono usufruire di una promozione: 1£ o 1,20€ per il pasto.







Tuttavia, non tutto è andato come previsto, afferma il Manchester Evening News. Se la promozione in bolletta è stata davvero efficace, non lo è stato per i dipendenti dello stabilimento: “Non prepariamo colazioni per bambini, abbiamo un volume solo per adulti”.

La madre non si è lasciata andare. Ha spiegato: “Questo buono dà diritto a un brunch, o qualsiasi pasto per bambini, o un bistrot dal menu per bambini per £ 1 ciascuno quando acquisti una colazione per adulti, ‘pasto o carne’, ma ancora una volta il personale le ha detto: ‘ “Non so perché l’hanno messo perché è pensato solo per essere un pasto principale.”

Infine, dopo aver discusso con altre persone che lavorano alla Applewood Farm, la madre ha potuto approfittare della suddetta promozione. Un portavoce della struttura ha dichiarato: “Ci scusiamo per la confusione, il membro del team che ti serve era confuso sull’offerta ma ora ne è pienamente consapevole. Le nostre colazioni per adulti sono ‘tutto ciò che puoi mangiare’, ma le colazioni per bambini non lo sono , motivo per cui sono stati messi in luce su di esso.