Panico all’IKEA Shanghai dopo che un bambino di sei anni è risultato positivo al Covid | Globalismo

Le autorità hanno annunciato una quarantena di due giorni dopo aver appreso che un cliente era stato in contatto con un bambino di sei anni risultato positivo al virus.

La notizia ha fatto fuggire e urlare gli avventori, cercando di lasciare l’edificio prima che le porte si chiudessero completamente. Secondo uno di loro, coloro che non sono usciti sono stati trasferiti nei centri di quarantena dopo diverse ore di attesa. Nel frattempo sono stati trovati 396 casi di contatto di un bambino di sei anni. Circa 80.000 persone dovranno sottoporsi a test PCR, secondo lo Shanghai Daily.

Tutti nel negozio e in altre aree potenzialmente contaminate dovranno sottoporsi a due giorni di quarantena e poi cinque giorni di monitoraggio sanitario, ha affermato Zhao Dandan, vicedirettore della Shanghai Health Commission, durante una conferenza stampa domenica.

Da parte sua, IKEA Shanghai ha confermato in un comunicato stampa che il suo negozio rimarrà chiuso il 14 e 15 agosto.

I 25 milioni di residenti di Shanghai sanno fin troppo bene cosa significa il blocco. Questa primavera, a causa del virus, non hanno potuto lasciare le loro case per due mesi, un’esperienza traumatica per molti.