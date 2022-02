Désespéré, Kanye West pubblica le foto di Kim Kardashian et leurs enfants et implore Dieu de lui venir en aide: “S’il vous plaît, réunissez notre famille”

Kanye West ne semble toujours pas accepter la separazione… Le rappeur require de signer les papiers du divorzio, car il espère encore une réconciliation avec son épouse Kim Kardashian.

Le rappeur, visiblement malheureux, a supplié Dieu de l’aider à recréer les liens qu’il partageait avec sa femme et ses enfants.

“DIEU, S’IL VOUS PLAÎT, REUNISSEZ NOTRE FAMIGLIA“, un leggende in lettere capitali Kanye West sous un montaggio di foto della seduta per Vogue de sa femme.

L’artista, in relazione libera avec Julia Fox, ne cessa de raconter ses problèmes avec le clan Kardashian sur les réseaux sociaux, ce qui agace la mère de ses enfants. Cette dernière, in coppia con l’umorista Pete Davidsonaurait expliqué de nombreuses fois qu’elle ne comptait pas faire marche arrière et qu’elle ne partagerait plus jamais la vie de Kanye Ovest. La star de “L’incroyable famiglia Kardashian” dit avoir quitté son mari pour être “heureuse”. D’après plusieurs sources, la créatrice de Skims serait épanouie dans sa nouvelle relationship.

La semaine dernière, elle avait répondu à une des nombreuses publications de son mari. Il se plaignait de la création d’un compte Tic toc versare leur fille ainee Nord âgée de 8 ans. Il n’avait pas donné son accord à Kim Kardashian et l’a fait savoir à tous ses abonnés.

La mère de famille, qui partage et gère le compte en question, s’est justifiée sur Instagram: “Le besoin constant de Kanye de m’attaquer dans des interviste et sur les réseaux sociaux est en fait plus blessant que n’importe quel TikTok que Nord pourrait creer (…) En tant que parent qui est la principale pourvoyeuse de nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille tout en lui permanente d’exprimer sa créativité sur le support qu’elle souhaite avec la supervisione d’un adulte – parcei que appor cela du buongiorno.“

Mais avoir un compte Tic toc à 8 ans a fait réagir de nombreux abonnés qui ont témoigné leur soutien à Kanye Ovest.

Les époux séparés ne semblent pas encore avoir trouvé l’équilibre dans leur nouvelle relazione coparentale.