Kristen e le regine rispondono a Bubba: “Puoi restare nel Vecchio Mondo”

Sono finiti i giorni in cui Kristen, le regine e Bubba si univano come facevano nel titolo qui del 2015. È finita e non è esagerato che lo straccio tra loro adesso stia bruciando. Tutta colpa di un tweet del Duca di Boulogne che ha scherzato sulle identità trans di Christine e dei Queen durante Rock En Seine, concerto durante il quale il cantante – di lui dobbiamo parlare ora nella forma maschile – si è ritrovato in topless. Le parole I fan del rapper hanno avuto una giornata campale.

Kristen e le regine hanno reagito chiaramente al post di B2O. “Se fossi il tuo uomo, assicurati di non twittare in modo pregiudiziale usando il mio concerto del giorno prima, come se dovessi vergognarmi di affermarmi per quello che sono. Sono reale e mi hai picchiato per aver tradito il nostro legame gratuitamente. Punto. Addio.”dondolati sui social network.

La risposta che ha centrato il bersaglio da quando Bubba ha cancellato tutti i suoi post sull’argomento. Tutti tranne uno, che ha dato fuoco alla polvere da sparo. In cui possiamo leggere sopra il video: “Ho bisogno di una vacanza e di riposo. Non posso più continuare…”. Da qui la cauterizzazione di Éloïse Letissier su X (ex Twitter). “Assumete fino in fondo il vostro gesto e togliete anche la vostra incitamento all’odio, meglio di così: lo scambio non regge al vostro tentativo. Se non capisci è un uomo che balla sul palco. Va bene, capisci? E per aggiungere:Si può restare nel vecchio mondo dove gli uomini hanno paura delle proprie lacrime quando il credente non si vergogna di lasciarle scorrere lungo la guancia. Pace e rispetto”.

E non sorprende che non possiamo aspettarci nessuna nuova collaborazione tra Kristen, i Queen e Bubba in futuro: “Non lavoro con persone che mi mancano di rispetto perché faccio le unghie.”